Çin’de sanayi şirketlerinin karları arttı

Çin'de sanayi şirketlerin karlarında Eylül ayında yıllık bazda yüzde 11,9'luk artış, Ağustos ayındaki yüzde 17,2'lik sürpriz artışın ardından geldi.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) açıkladığı verilere göre, yılın ilk dokuz ayında karlar bir önceki yıla göre yüzde 9 düştü. İlk sekiz aydaki %11,7'lik düşüşün yaşanmıştı.

NBS'den Yu Weining yaptığı açıklamada, sanayi karlarının çeyrekten çeyreğe toparlandığını ve Temmuz-Eylül döneminde önceki iki çeyrekteki düşüşten %7,7'lik bir büyümeye geçtiğini söyledi.

NBS verilerine göre, ilk 9 ayda devlete ait şirketlerin kazançları %11,5 düşerken, yabancı şirketlerin kazançları %10,5, özel sektör şirketleri ise %3,2 gerileme kaydetti.

Analistler istikrarın sağlanmasını son birkaç ayda uygulamaya konulan bir dizi politika tedbirine bağlıyor ancak krizin vurduğu emlak sektöründeki zayıflığın sürmesi ekonomi ve şirket kazançları üzerinde büyük bir baskı oluşturmaya devam ediyor.

Çin Merkez Bankası Başkanı Pan Gongsheng, üçüncü çeyrek gayrisafi yurtiçi hasıla verilerinin ardından yaptığı ilk politika açıklamasında, finansal riskleri azaltırken iç talebi genişletmeye odaklanarak ekonomik toparlanmayı destekleme sözü verdi.