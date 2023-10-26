Rusya’nın sanayi üretimi yükseldi

Rusya'da sanayi üretimi Eylül ayında Ağustos ayına göre daha hızlı büyüdü. Ağustos ayında yüzde 5,4 olan sanayi üretiminde yıllık bazda büyüme oranı, Eylül ayında yüzde 5,6'ya hızlandı. Analistler ise sanayi üretiminde yüzde 5,8 artış bekliyorlardı.

Rosstat, imalat sektörünün Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,9 oranında büyüme kaydettiğini belirtirken, enerji sektörünün üretimi yıllık bazda %3 azaldı.

Eylül ayında sanayi üretimi Ağustos ayına göre yüzde 1 artış gösterdi. Mevsimsel faktörler hariç tutulduğunda artış yüzde 0,3 oldu.

Sanayi üretimi Ocak-Eylül döneminde yıllık yüzde 3,3, üçüncü çeyrekte ise %5,3 artış gösterdi.

Artan askeri üretim ve büyük devlet harcamaları Rusya'nın sanayisini canlı tutarak Batı yaptırımlarının ekonomik etkisini yumuşatmaya yardımcı oluyor ve Moskova'nın Ukrayna'daki kampanyasına devam etmesini sağlıyor.