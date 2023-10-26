İngiltere’de otomobil üretimi yılın en yüksek seviyesinde

İngiltere Motor İmalatçıları ve Tüccarları Derneği (SMMT) verilerine göre, otomobil üretimi geçen ay yıllık yüzde 39,8 artışla 88 bin 230 adet seviyesine ulaştı. Geçen yıl aynı ayda 63 bin 125 adet, bir önceki ay ise 45 bin 52 adet üretim gerçekleşmişti.

İç pazara yönelik üretim yüzde 65,9 artışla 23 bin 503 adet oldu. Üretilen otomobillerin 64 bin 727 adedi ihraç edildi. Bu geçen yılın aynı ayına göre ihracatta yüzde 32,2 artışa işaret etti.

Açıklamada, elektrikli araç üretiminin yüzde 41,5 arttığı ancak İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ticaretinin 2024'ten itibaren rekabetçi kalmasını sağlamak için acil eylem gerektiği belirtildi.

Üretim aynı zamanda 2020 yılından bu yana en yüksek Eylül ayın rakamı oldu.

Yılın ilk 9 ayında ise üretim yüzde 14,9 artışla 659 bin 901 adet oldu.