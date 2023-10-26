Apara Ekonomi İngiltere'de halkın enflasyon beklentileri azalmayı sürdürdü
Giriş Tarihi: 26.10.2023 09:00 Son Güncelleme: 26.10.2023 09:01

İngiltere'de halkın enflasyon beklentileri azalmayı sürdürdü

İngiltere’de halkın enflasyon beklentileri azalmayı sürdürdü

Citi ve araştırma şirketi YouGov'un aylık anketine göre, İngiltere'de halkının bir yıl sonraki enflasyon beklentileri Eylül ayında da düşmeye devam etti.

Citi ve araştırma şirketi YouGov'un aylık anketine göre, İngiltere'de halkın 12 ay sonraki enflasyon beklentisi Eylül'de Ağustos ayındaki %4,4'ten %4,2'ye gerilerken, 5-10 yıl sonraki enflasyon için beklentisi yüzde 3,3'te sabit kaldı.

Citi ekonomisti Benjamin Nabarro yayınladığı yatırımcı notunda. "Şimdilik bu veriler İngiltere'de enflasyon beklentilerinin nispeten sağlam olduğunu göstermeye devam ediyor. Ayrıca, manşet enflasyonun gerilemesiyle birlikte bu verilerin önümüzdeki aylarda gevşemeye devam etmesini bekliyoruz" dedi.

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İngiltere'de halkın enflasyon beklentileri azalmayı sürdürdü
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