ECB’nin faiz kararı belli oldu

Avrupa Merkez Bankası (ECB) bugün yaptığı Yönetim Konseyi toplantısında politika faizlerini piyasa beklentileri doğrultusunda değiştirmeme kararı verdi.

ECB, refinansman operasyonları, marjinal borç verme kolaylığı ve mevduat kolaylığı faiz oranlarını sırasıyla yüzde 4,50, yüzde 4,75 ve yüzde 4.00 olarak korudu. Banka, orta vadeli enflasyon görünümüne ilişkin önceki değerlendirmesini büyük ölçüde teyit etti.

Yönetim Konseyi toplantısı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Enflasyonun hala çok uzun süre çok yüksek kalması beklenmekte ve yurt içi fiyat baskıları güçlü kalmaya devam etmekte. Aynı zamanda, güçlü baz etkileri de dahil olmak üzere Eylül ayında enflasyon belirgin bir şekilde düşmüş ve enflasyonun temelini oluşturan çoğu ölçüt gevşemeye devam etti.

Yönetim Konseyi'nin geçmişte yaptığı faiz artışları finansman koşullarına güçlü bir şekilde yansımaya devam ediyor. Bu durum talebi giderek azaltmakta ve dolayısıyla enflasyonu düşürmeye yardımcı olmakta. Yönetim Konseyi, enflasyonun %2'lik orta vadeli hedefine zamanında dönmesini sağlamaya kararlı" denildi.

Açıklamada, "Yönetim Konseyi, mevcut değerlendirmesine dayanarak, ECB'nin temel faiz oranlarının, yeterince uzun bir süre boyunca korunduğunda, bu hedefe önemli bir katkı sağlayacak seviyelerde olduğunu düşünmektedir. Konseyi'in gelecekteki kararları, politika faiz oranlarının gerekli olduğu sürece yeterince kısıtlayıcı seviyelerde belirlenmesini sağlayacak ve Konsey, uygun kısıtlama seviyesini ve süresini belirlemek için verilere bağlı bir yaklaşım izlemeye devam edecek" ifadelerine de yer verildi.

PEPP ile ilgili olarak, Yönetim Konseyi'nin program kapsamında satın alınan menkul kıymetlerin vadesi gelen anapara ödemelerini en azından 2024 sonuna kadar yeniden yatırmayı planladığını vurgulayan ECB, "Her halükarda, PEPP portföyünün gelecekteki geri dönüşü, uygun para politikası duruşu ile etkileşimden kaçınacak şekilde yönetilecektir. Yönetim Konseyi, salgına bağlı olarak para politikası aktarım mekanizması üzerindeki risklere karşı koymak amacıyla, PEPP portföyünde vadesi gelen itfaların yeniden yatırıma dönüştürülmesinde esneklik uygulamaya devam edecektir" denildi.