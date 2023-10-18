Çin’de sanayi üretimi beklentileri aştı

Çin'in sanayi üretimi, eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı. Beklentiler ise sanayi üretiminin yüzde 4,3 artacağı yönündeydi.

Eylül ayında perakende satışlarda büyüme hızlandı. Satışlar, yüzde 5,5 artarak tahminlerin oldukça üzerine çıktı ve Mayıs ayından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ekonomistler satışların yüzde 4,9 artmasını bekliyorlardı. Ağustos ayında artış yüzde 4,6 olmuştu.

Sabit varlık yatırımlarında büyüme ise Ocak-Eylül döneminde yüzde 3,1 oldu. Beklentiler ise yüzde 3,2 artış olacağı yönündeydi. Ocak-Ağustos döneminde yatırımlar yüzde 3,2 büyümüştü.

İşsizlik oranı Eylül'de Kasım 2021'den bu yana en düşük seviye olan %5'e geriledi.