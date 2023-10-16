12’nci Kalkınma Planı Meclis’e sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı'nın 16 Ekim Pazartesi günü TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Kalkınma Planı, 2024-2028 yıllarını kapsayacak ve bu döneme ilişkin Türkiye'nin odaklanacağı hedef ve stratejileri ortaya koyacak. 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12'nci Kalkınma Planı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Türkiye'nin potansiyelini harekete geçirmeyi hedefleyen bütüncül bir yol haritası olacak.

VATANDAŞLARIN FİKİRLERİ DE ALINDI

Plan çerçevesinde ilgili politika adımlarının belirlenmesine yönelik 54 özel ihtisas komisyonu ve 26 çalışma grubu kuruldu. Ayrıca, vatandaşlara yönelik bir de anket gerçekleştirildi. Anketin ilk bölümünde Kalkınma Planı'nın temel konu başlıkları ve bunlara ilişkin çeşitli politika seçenekleri arasından öncelik tercihine yer verildi. Açık uçlu bırakılan ikinci bölümde ise vatandaşlar yeni ve özgün fikirlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 12'nci Kalkınma Planı ve bütçe süreçlerine özel sektörün ve çalışan kesimlerin öneri ve beklentilerinin yönetişim anlayışı içinde yansımış olacağını belirtmişti.

Gözler yarın sunulması beklenen 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yapacak. 23-24 Ekim'de komisyonda görüşülmesi beklenen plan, daha sonra TBMM Genel Kurulunda ele alınacak.

Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmelerinin komisyonda 24 Kasım'da tamamlanması planlanıyor. Komisyondaki görüşmelerin ardından bütçenin 4-15 Aralık'ta TBMM Genel Kurulunda değerlendirilmesi öngörülüyor.