ABD’de mortgage başvuruları arttı

ABD Mortgage Bankalar Birliği (MBA) ipotek başvuru araştırmasına göre, mevsimsel faktörlerden arındırılmış, yeniden finansman ve alım kredilerini içeren mortgage başvuru faaliyetinden oluşan piyasa endeksi yüzde 0,6 artışla 179,3 puana yükseldi.

MBA'nın yayımladığı haftalık rapora göre, satın alma endeksi yüzde 0,7 artışla 137,5 puan olurken, refinansman endeksi yüzde 0,3 artışla 385,8 puana geldi.

30 yıllık mortgage faizi üst üste 5'inci haftasında da artış gösterdi ve 14 baz puan yükselerek yüzde 7,67 seviyesine geldi. Böylece 2000 yılı Aralık ayından bu yana en yüksek yeni seviye görüldü. 30 yıllık kredi faizinde 4 haftalık ortalamada 40 puan artarken, geçen yılın aynı dönemine göre artış 86 puan oldu.

15 yıllık faizinde oran 11 baz puan artışla yüzde 6,97 puan olurken, 5 yıllık ARM kredi faizi 16 baz puan geriledi ve yüzde 6,33 seviyesine geldi.

30 yıllık jumbo (647.200 dolardan daha büyük) konut kredisi faizinde ise 19 baz puan artışla yüzde 7,70 seviyesi görüldü. Jumbo konut kredi faizi böylece bir hafta önce gördüğü tarihi zirvesini yineledi.