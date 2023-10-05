JPMorgan, kredi portföyünü menkul kıymetleştirme hızını arttırdı

Financial Times'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, JPMorgan'ın kredi portföyünün, ipotek, otomobil kredisi ve kredi kartı kredileri de dahil olmak üzere perakende işi olan Chase'deki ürünlerle ilgili olduğunu söyledi.

JPMorgan, kredilerin normalde yaptığından daha yüksek bir kısmını menkul kıymetleştirmeyi ve satmayı planladığını söyledi. Böylece kredileri bilançosundan çıkaracak ve bunlara karşı yasal sermaye tutmak zorunda kalmayacak ancak JPMorgan müşteri ilişkilerini sürdürmek için kredilere hizmet vermeye devam edecek.

Varlıkları itibariyle ABD'nin en büyük bankası olarak sektörün öncülerinden olan JPMorgan'ın Haziran ayı sonunda 1.3 milyon dolar kredisi bulunuyordu. Konuyla ilgili bilgi sahibi bir kişi, menkul kıymetleştirmenin - kredilerin alınıp satılabilir, faiz getiren bir menkul kıymette bir araya getirilmesi süreci - risk ağırlıklı varlıklarını azaltmak için kullandığı araçlardan sadece biri olduğunu söyledi.

JPMorgan'ın kredilerini daha fazla menkul kıymetleştirme planları, daha geniş menkul kıymetleştirme piyasasında daha sessiz bir faaliyetin ortasında geldi. Dealogic verilerine göre, ABD'de varlığa dayalı ve ipoteğe dayalı menkul kıymetleştirme ihracı 2023 yılında 463 milyar dolar ile 2016'dan bu yana en düşük seviyeye geriledi.