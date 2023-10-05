Japonya’dan işçi ücretleri açıklaması

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yönetimin daha yüksek ücretlerin tüketimi desteklediği ve firmaların fiyatları artırmasına izin verdiği bir döngü yaratmaya verdiği öneme vurguladı.

Kishida, "Japonya ekonomisi uzun zamandır maliyetlerin düşürülmesine öncelik verilecek şekilde yapılandırıldı. Otuz yılın ardından, ücretlerin ve sermaye harcamalarının ivme kazandığı bir ekonomiye geçiş için bir şans doğduğunu görüyoruz. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra bölgesel alanlara da yayılan sürdürülebilir bir ücret artışı dalgası yaratmalıyız" diye konuştu.