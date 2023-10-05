Apara Ekonomi Japonya'dan işçi ücretleri açıklaması
Giriş Tarihi: 5.10.2023 09:38 Son Güncelleme: 5.10.2023 09:39

Japonya'dan işçi ücretleri açıklaması

Japonya’dan işçi ücretleri açıklaması

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, Japonya'nın en büyük işçi örgütü Rengo'nun yıllık toplantısına katıldı. Rengo'nun yıllık toplantısına 2007'den bu yana katılan ilk Başbakan olan Kishida, daha yüksek ücretler elde etmek için işçi ve yönetim işbirliğini sağlama stratejisinin altını çizdi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, yönetimin daha yüksek ücretlerin tüketimi desteklediği ve firmaların fiyatları artırmasına izin verdiği bir döngü yaratmaya verdiği öneme vurguladı.

Kishida, "Japonya ekonomisi uzun zamandır maliyetlerin düşürülmesine öncelik verilecek şekilde yapılandırıldı. Otuz yılın ardından, ücretlerin ve sermaye harcamalarının ivme kazandığı bir ekonomiye geçiş için bir şans doğduğunu görüyoruz. Küçük ve orta ölçekli şirketlerin yanı sıra bölgesel alanlara da yayılan sürdürülebilir bir ücret artışı dalgası yaratmalıyız" diye konuştu.

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Japonya'dan işçi ücretleri açıklaması
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