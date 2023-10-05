ABD’nin dış ticaret açığı azaldı

ABD Ticaret Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 9,9 azalarak 58,3 milyar dolara geriledi.

Piyasa beklentisi dış ticaret açığının bu dönemde 62,3 milyar dolar olacağı yönündeydi. Beklentinin altında gerçekleşen dış ticaret açığı, söz konusu dönemde Eylül 2020'den bu zamana kadarki en düşük seviyesini kaydetti. Dış ticaret açığı temmuzda ise 64,7 milyar dolar seviyesindeydi.

Ülkenin ihracatı ağustosta yüzde 1,6 artarak 256 milyar dolarla 5 ayın en yüksek seviyesine çıkarken, ithalatı yüzde 0,7 azalarak 314,3 milyar dolara geriledi.

ÇİN'E KARŞI VERİLEN DIŞ TİCARET AÇIĞINDA DARALMA

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin'e karşı dış ticarette verdiği açıkta daralma gerçekleşti. Ülkenin Çin ile ticaret açığı, ağustosta bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 5 azalarak 22,7 milyar dolara düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (17,8 milyar dolar), Meksika (12,8 milyar dolar), Vietnam (8 milyar dolar), Almanya (6,6 milyar dolar), İrlanda (5,7 milyar dolar), Kanada (5,4 milyar dolar), Japonya (5 milyar dolar), Tayvan (4,2 milyar dolar), Güney Kore (4,1 milyar dolar), İtalya (3,3 milyar dolar), Hindistan (2,8 milyar dolar), Fransa (2,3 milyar dolar), Malezya (1,6 milyar dolar), İsviçre (1,5 milyar dolar), Singapur (1 milyar dolar), İsrail (600 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği ülkeler ise Güney ve Orta Amerika (4,7 milyar dolar), Hollanda (3 milyar dolar), Hong Kong (2 milyar dolar), Avustralya (1,7 milyar dolar), Belçika (700 milyon dolar), İngiltere (400 milyon dolar) ve Brezilya (400 milyon dolar) oldu.