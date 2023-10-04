DoubleLine Capital CEO’sundan ABD ekonomisi yorumu

DoubleLine Capital CEO'su Jeff Gundlach, Federal Rezerv'in faiz oranları konusundaki "daha uzun süre daha yüksek" duruşunun büyük bir zorluk haline geldiğini ve ekonominin şimdiden bunun işaretlerini gösterdiğini söyledi.

"Bu bir sorun" diye konuşan Gundlach, hisse senedi piyasasının "bunu çoktan anladığını ve tahvil getirilerinin yükselmesinin yardımcı olmadığını" belirtti.

New York'ta bir etkinlikte konuşan Gundlach, 10 yıllık tahvil getirisinin %5'in üzerine çıkması halinde, "ki çok uzakta değiliz, bunun bir etiket şoku olacağını" söyledi.

"Gelecek yılın ilk yarısında ekonomik zayıflık olacağının farkında olmak akıllıca olur" diye konuşan Gundlach, aynı dönemde bir faiz indirimi beklediğini de sözlerine ekledi.