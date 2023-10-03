Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Birçok verinin belirlenmesinde etkili olan enflasyon rakamları her ayın ilk haftasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanıyor. Eylül ayı enflasyonu TÜİK tarafından bugün saatler 10:00'u gösterdiğinde açıklandı. Eylül ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 4,75, yıllık bazda ise yüzde 61,53 olarak gerçekleşti.

EYLÜL AYI ENFLASYONU YILLIK BAZDA YÜZDE 61,53 OLDU

TÜİK, Eylül 2023 dönemine ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici enflasyonuna işaret eden tüketici fiyat endeksi (TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,75, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,53 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 55,30 arttı.

EĞİTİM HARCAMALARI YÜZDE 30,27 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 20,16 ile konut olurken; bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 92,48 ile lokanta ve oteller oldu. Bir önceki aya göre, en az artış gösteren ana grup yüzde 2,59 ile giyim ve ayakkabı, artışın en yüksek olduğu ana grup yüzde 30,27 ile eğitim olarak gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 5,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,22 olarak gerçekleşti.

ÜRETİCİ ENFLASYONU YILLIK YÜZDE 47,44

Üretici enflasyonuna işaret eden yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) de eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,40, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,44 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 65,55 artış gösterdi.