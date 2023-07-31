Apara Ekonomi Minneapolis Fed Başkanı'ndan enflasyon yorumu
Giriş Tarihi: 31.7.2023 08:42

Minneapolis Fed Başkanı'ndan enflasyon yorumu

Minneapolis Fed Başkanı’ndan enflasyon yorumu

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Enflasyon görünümü olumlu ancak işsizlikte bir miktar artışa neden olabilir" açıklamasında bulundu.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyon görünümünün olumlu olduğunu, ancak işsizlikte bir miktar artış neden olabileceğini söyledi.

Kashkari CBS News'e verdiği röportajda, ABD'nin bir durgunluktan kaçınma yolunda göründüğünü, ancak enflasyonla boğuşmaya devam ederken işsizlikte hafif bir artış görebileceğini ifade etti.

Kashkari, Fed'in faiz oranlarını yükseltmeyi bitirip bitirmediğinden emin olmadığını ve politika yapıcıların Eylül ayında bir araya geldiklerinde verilerin kendilerine yol göstermesine izin vereceklerini belirtti.

Minneapolis Fed Başkanı, ABD ekonomisinin çeşitli şokların ortasında dayanıklı kaldığını, gelecekte olası bir şoku da yakından takip edeceğini söyledi.

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Minneapolis Fed Başkanı'ndan enflasyon yorumu
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