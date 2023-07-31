ECB Başkanı Lagarde büyüme verileri için "cesaret verici" diyerek açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Fransa, Almanya ve İspanya'daki ekonomik büyümeye ilişkin son verilerin "oldukça cesaret verici" olduğunu ve Avrupa Merkez Bankası'nın beklentilerini doğruladığını söyledi.

Lagarde, Fransız Le Figaro gazetesine verdiği demeçte "Fransa, Almanya ve İspanya için ikinci çeyrek GSYİH rakamları oldukça cesaret verici." "Bu yıl Euro Bölgesi'nde yüzde 0,9'luk GSYİH büyümesi senaryomuzu destekliyorlar." dedi.

Lagarde, "Enflasyonla mücadelede çok mesafe kat ettik; hedefe yaklaşıyoruz. Yüzde 2'lik orta vadeli enflasyon hedefine ulaşıp ulaşmadığımızı ancak ekonomik ve finansal veriler sayesinde bileceğiz ve bu verilerin analizine göre hareket edeceğiz." diye konuştu.

Piyasalarda son faiz artırımının Eylül'de yapılacağının konuşulduğunu belirten Lagarde, "Politika faizlerinde bir artış daha olabilir veya belki bir duraklama olabilir. Tarih ne olursa olsun, Eylül ayında veya daha sonra yapılacak bir ara, mutlaka kesin olmayacaktır. Belirsiz bir ortamdayık ve durumu her toplantıda yeniden değerlendireceğiz. Enflasyon kalıcı olarak hedefine geri çekilmelidir." dedi.