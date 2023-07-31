Çin imalat faaliyetleri eşik değerin altında kaldı

Çin'de Temmuz ayında imalat faaliyeti, bir önceki aya göre daha yavaş da olsa art arda dördüncü kez düştü ve iç talebi canlandırmak için daha fazla politika desteğine duyulan ihtiyacı güçlendirdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu(NBS) tarafından açıklanan verilere göre, resmi satın alma müdürleri imalat endeksi (PMI) 49,0 seviyesinden 49,3'e çıktı, ancak büyümeyi daralmadan ayıran 50 puanlık sınırın altında kaldı. Sonuç aynı zamanda 49.2 olan piyasa tahmininin de üzerinde geldi.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi, yurt içinde ve yurt dışında talebin zayıf kalması ve iktidardaki Komünist Partinin üst karar alma organı olan Politbüro'nun ekonomik toparlanmayı "dolambaçlı" olarak tanımlamasına yol açması nedeniyle ikinci çeyrekte yavaş bir hızda büyüdü.

Hizmet sektörü PMI verisi eşik değerin üzerinde kalmasına rağmen 53,2 seviyesinden 51,5'e indi.

Sektörlerin bileşik endeksi bunlara bağlı olarak 52,3'ten 51,1'e geriledi.