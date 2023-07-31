Beklentilerin üzerinde geldi: Japonya’da konut başlangıçları geriledi

Japonya İstatistik Kurumu (e-Stat) tarafından yapılan açıklamaya göre, konut başlangıçları Haziran ayında geçen yıl aynı aya göre yüzde 4,8 azalarak 71 bin 15 oldu. Piyasa beklentisi yüzde 0,2 düşüş olacağı yönündeydi.



Geçen yılın Haziran ayında 74 bin 617, bir önceki ay 69 bin 561 adet konut inşaatına başlanmıştı.



Konut başlangıçları mevsimsel düzeltilmiş verilerle yıllık 862 binden 811 bine geriledi.



Ülkedeki 50 büyük inşaat şirketinden alınan verilere göre, siparişler aynı ayda yıllık yüzde 8,6 arttı. İnşaat siparişlerinin tutarı 1,71 trilyon yen seviyesine çıktı.