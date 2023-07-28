Apara Ekonomi ABD'de istihdam maliyeti arttı
Giriş Tarihi: 28.7.2023 16:43

ABD'de istihdam maliyeti arttı

ABD’de istihdam maliyeti arttı

ABD`de İstihdam Maliyeti Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 ile beklentilerin altında arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin İstihdam Maliyeti Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, İstihdam Maliyeti Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 arttı. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 1,1 artması yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 artmıştı.

İstihdam maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan ücretler ve maaşlar da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 arttı. Bu oran, yılın birinci çeyreğinde yüzde 1,2 olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde sosyal yardım maliyetlerindeki artış yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a indi.

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ABD'de istihdam maliyeti arttı
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