ABD’de istihdam maliyeti arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin İstihdam Maliyeti Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, İstihdam Maliyeti Endeksi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 arttı. Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde yüzde 1,1 artması yönündeydi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,2 artmıştı.

İstihdam maliyetlerinin büyük kısmını oluşturan ücretler ve maaşlar da yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1 arttı. Bu oran, yılın birinci çeyreğinde yüzde 1,2 olarak kaydedilmişti.

Aynı dönemde sosyal yardım maliyetlerindeki artış yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a indi.