TCMB Başkanı Erkan tarih verdi: İyileşme başlayacak

MERKEZ BANKASI YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ BELLİ OLDU

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyon beklentilerini yükseltti. TCMB Başkanı Gaye Erkan, enflasyonun 2023 yılı sonunda yüzde 58,0 olarak gerçekleşeceği ve 2024 yıl sonunda yüzde 33,0 seviyesinede tahmin edildiğini söyledi. Erkan, 2025 yıl sonunda ise enflasyonun yüzde 15 olarak gerçekleşeceği tahmin edildiğini belirtti. Bir önceki enflasyon beklentisi bu yıl sonu için yüzde 22,3, gelecek yıl sonu için yüzde 8,8 seviyesinde bulunuyordu.

Enflasyon tahminlerimiz politika tepkilerimizi ve bunların birikimli etkilerini de içermektedir, para politikası tepkimizi enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak veriyoruz.

Politika faizini kademeli olarak artırırken, makro ihtiyati çerçevede sadeleştirme süreciyle hem piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak hem de piyasa faizlerinin enflasyon beklentileriyle daha uyumlu bir noktada şekillenmesini çalışacağız.

Seçici kredi sıkılaştırması yoluyla enflasyonu hedefleyen dengeleyici adımlar atıyoruz ve atmaya da devam edeceğiz. Miktarsal sıkılaştırma kararlarımızla birlikte döviz kuru ve iç talep üzerinde aşırılıklar oluşturmadan TL likiditesinin istikrarlı gelişimini temin edeceğiz.