ABD’de dayanıklı mal siparişleri yükseldi

ABD Ticaret Bakanlığı, haziran ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Buna göre, dayanıklı mallara yönelik siparişler, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 4,7 artarak 302,5 milyar dolara çıktı.

Bu dönemde siparişlerin yüzde 1 yükselmesi öngörülüyordu.

Dayanıklı mallara yönelik siparişler, mayısta ise yüzde 2 artarak 288,9 milyar dolar olmuştu.

Ulaşım ekipmanlarına yönelik siparişler, haziranda üst üste 4. ay yükselerek yüzde 12,1 artışla 115,3 milyar dolara çıktı. Ulaşım hariç siparişler aynı dönemde yüzde 0,6, savunma hariç siparişler de yüzde 6,2 arttı.

Ömrü en az 3 yılı bulan ürünlerden oluşan dayanıklı tüketim mallarına yönelik siparişler, sanayi üretimine ilişkin bilgi vermesi açısından önem taşıyor.