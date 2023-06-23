Apara Ekonomi Richmond Fed Başkanı Barkin: Enflasyonda düşüş konusunda ikna olmadım
Giriş Tarihi: 23.6.2023 08:31

Richmond Fed Başkanı Barkin: Enflasyonda düşüş konusunda ikna olmadım

Richmond Fed Başkanı Barkin: Enflasyonda düşüş konusunda ikna olmadım

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "Enflasyonda düşüş konusunda ikna olmadım, ancak Temmuz toplantısı için ön yargılı değilim" ifadelerini kullandı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, enflasyonun istikrarlı bir düşüş patikasında olduğuna ikna olmadığını, ancak 25-26 Temmuz toplantısında Fed'in ne yapması gerektiği konusunda ön yargılı olmadığını ifade etti.

Daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olup olmayacağının karar vermeden önce "Hala belirsizliklerin kaybolmasını bekliyorum" diye konuşan Barkin, enflasyonun ısrarcılığını kanıtlaması halinde "daha fazla şey yapmaya istekli" olduğunu vurguladı.

Barkin, enflasyonun aşağı gittiğine ikna olduğunda faiz indirimlerini destekleyeceğini belirtti.

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Richmond Fed Başkanı Barkin: Enflasyonda düşüş konusunda ikna olmadım
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