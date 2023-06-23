Apara Ekonomi Bakan Şimşek: Kısa vadede fiyat ve finansal istikrarı hedefliyoruz
Giriş Tarihi: 23.6.2023 13:35 Son Güncelleme: 23.6.2023 13:36

Bakan Şimşek: Kısa vadede fiyat ve finansal istikrarı hedefliyoruz

Bakan Şimşek: Kısa vadede fiyat ve finansal istikrarı hedefliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi politikalarının, kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflediğini belirterek, "Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız." dedi.

Bakan Şimşek, İstanbul'a hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şimşek, yaptığı değerlendirmede, "Ekonomi politikalarımız kısa vadede fiyat istikrarını ve finansal istikrarı hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşmada kararlıyız. Merkez Bankasının dünkü açıklamasında belirtildiği gibi bu bir süreçtir. Kararlılıkla kademeli olarak bu süreç yönetilecektir." ifadesini kullandı.

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Bakan Şimşek: Kısa vadede fiyat ve finansal istikrarı hedefliyoruz
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