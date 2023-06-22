DIHK: Brexit, Birleşik Krallık ile Almanya’nın ticareti için bir felaket oldu

Almanya Sanayi ve Ticaret Odası (DIHK), Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) Almanya ile Birleşik Krallık arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileri açısından bir "ekonomik felaket" olduğunu bildirdi.

DIHK'ın dış ticaret başkanı Volker Treier, "Brexit kanalın her iki tarafı için de bir ekonomik felaket" dedi.

2022 yılında Almanya'nın Birleşik Krallık'a ihracatı Brexit referandumunun yapıldığı 2026'ya göre yüzde 14,1 azalarak 73,8 milyar euro oldu. Referandum öncesi Birleşik Krallık, Almanya'nın üçüncü en önemli ihracat pazarıydı.

Almanya'nın Birleşik Krallık'a yaptığı doğrudan yatırım da 2021'de 2016'ya göre yüzde 16,1 azalarak 140 milyar euro oldu.

DIHK'a göre, Birleşik Krallık'ta aktif Alman şirketi sayısı da 2016'ya göre yüzde 5,2 azalarak 2163'e geriledi.