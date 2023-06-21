Apara Ekonomi Fed üyesi Jefferson: Enflasyon azalmaya başladı
Giriş Tarihi: 21.6.2023 10:41

Fed üyesi Jefferson: Enflasyon azalmaya başladı

Fed üyesi Jefferson: Enflasyon azalmaya başladı

Fed Yönetim Kurulu üyesi Jefferson, enflasyonun azalmaya başladığını ancak Fed`in enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklanmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevi için aday gösterilen Fed Yönetim Kurulu üyesi Jefferson, bugün Senato Bankacılık Komitesi'ne sunum yapacak.

Jefferson, Komite'ye yapacağı sunumu basına dağıttı.

Sunumunda, enflasyonun azalmaya başladığını ancak Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklanmaya devam edeceğini belirten Jefferson, "Ekonomi, enflasyon, bankacılık sektörü stresi ve jeopolitik istikrarsızlık gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Fed, hepsine karşı dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fed üyesi Jefferson: Enflasyon azalmaya başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz