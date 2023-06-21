Fed üyesi Jefferson: Enflasyon azalmaya başladı

Başkan Biden tarafından Fed Başkan Yardımcılığı görevi için aday gösterilen Fed Yönetim Kurulu üyesi Jefferson, bugün Senato Bankacılık Komitesi'ne sunum yapacak.

Jefferson, Komite'ye yapacağı sunumu basına dağıttı.

Sunumunda, enflasyonun azalmaya başladığını ancak Fed'in enflasyonu yüzde 2 hedefine döndürmeye odaklanmaya devam edeceğini belirten Jefferson, "Ekonomi, enflasyon, bankacılık sektörü stresi ve jeopolitik istikrarsızlık gibi birçok zorlukla karşı karşıya. Fed, hepsine karşı dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.