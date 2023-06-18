Romanya’da doğal gaz boru hattı projesini Kalyon Holding hayata geçirecek

"AVRUPA'NIN ENERJİ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KRİTİK BİR PROJE"

Projenin, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğunu belirten Över, bu hattın Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya (BRUA) Koridoru'yla birleşeceğini söyledi.

Över, "BRUA Koridoru, Bulgaristan, Romanya, Macaristan ve Avusturya üzerinden geçen, Avrupa'nın enerji güvenliği açısından çok önemli bir koridor. Boru hattımız sayesinde Karadeniz'den çıkan gaz Avusturya'ya ulaşabilecek." dedi.

Romanya'nın müşavirlik ve müteahhitlik konusunda Türk firmaları açısından önemli potansiyel taşıdığına dikkati çeken Över, "Amacımız, Karadeniz'de ortaya çıkacak ilave doğal gazı Romanya ve AB ülkelerinin kullanımına sağlıklı, kaliteli ve sürdürülebilirliğe uygun şekilde ulaştırmak. Kalyon Holding olarak bu alanda sahip olduğumuz bilgi ve deneyimimizi Avrupa'ya taşırken ülkemizin mühendislik gücünü de komşu coğrafyalara ihraç ediyoruz." diye konuştu.

Över, Türkiye ile Romanya arasındaki ticari iş hacmini artıracak olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, gelecekte de gerek Romanya gerekse diğer ülkelerde Kalyon Holding'in imzasını daha da görünür kılmayı hedeflediklerini vurguladı.