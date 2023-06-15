Brezilya’nın kredi notu görünümü yükseltildi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Brezilya'nın kredi notlarını teyit ederken, görünümünü istikrarlı maliye ve para politikaları işaretleriyle birlikte yükseltti.

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin "BB-/B" olan yabancı ve yerel para cinsinden uzun ve kısa vadeli notlarını teyit edildi.

2020 yılında "durağan"a çekilen kredi notunun görünümü, yeniden "pozitif" seviyesine çıkarıldı.

S&P Global'in değerlendirmesinde "İstikrarlı maliye ve para politikaları hakkında daha fazla kesinlik işaretleri, Brezilya'nın şu anda düşük olan GSYH büyüme beklentilerine fayda sağlayabilir." denildi.

S&P Global, "pozitif" görünümün, ekonomik ve mali katılıkların üstesinden gelmek için devam eden adımların, Brezilya'nın kurumsal çerçevesinin direncine ilişkin görüşlerini güçlendirebileceği ve parasal esnekliği ile net dış pozisyonuna yönelik riskleri azaltabileceği beklentisine dayandığını belirtti.

S&P Global, Brezilya'nın bu yıl yüzde 1,7, gelecek yıl yüzde 1,5 büyüyeceğini öngördü.