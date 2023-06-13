İngiltere’de işverenler ücretlerin artışını kabul etti

İngiltere'de işvenler Nisan'da sona eren 3 aylık dönemde ücretlerin ortalama yüzde 5,6 artmasını kabul ettiler.

Incomes Data Research (IDR) tarafından derlenen verilere göre, Nisan'da sona eren 3 ayda ücretlerde sağlanan yüzde 5,6 artış, verilerin tutulmaya başlandığı 2005 yılından bu yana görülen en büyük artış oldu. Mart'ta sona eren 3 ayda ücretlerde artış oranı yüzde 5,0 olmuştu.

Nisan'da sona eren 3 ayda özel sektörde çalışanların ücretlerinde artış yüzde 5,8 olurken, kamuda bu oran yüzde 5,0'da kaldı.

Nisan ayında İngiltere'de yıllık enflasyon yüzde 8,7 olmuştu.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi, iş gücü piyasasına yönelik son verileri bugün açıklayacak.