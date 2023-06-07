Apara Ekonomi Avustralya ekonomisindeki büyüme beklentilerin altında kaldı
Giriş Tarihi: 7.6.2023 11:04

Avustralya ekonomisindeki büyüme beklentilerin altında kaldı

Avustralya ekonomisindeki büyüme beklentilerin altında kaldı

Avustralya ekonomisi yılın ilk çeyrek döneminde bir önceki döneme göre daha yavaş büyüdü.

Avustralya ekonomisi, yüksek fiyatlar ve yükselen faiz oranlarının tüketici harcamalarını azaltmasının etkisiyle, yılın ilk çeyrek döneminde bir önceki döneme göre daha yavaş büyüdü.

Avustralya İstatistik Bürosu (ABS) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ülke ekonomisi ilk çeyrekte bir önceki döneme göre yüzde 0,2 büyüme gösterdi. Bu bir önceki dönemde görülen yüzde 0,5 ve piyasa beklentisi olan yüzde 0,3'den daha yavaş bir büyüme oldu.

Yıllık bazda GSYH artışı yüzde 2,3 olarak gerçekleşti. Piyasalarda beklenti bir önceki dönem yüzde 2,7 olan artışın yüzde 2,4'e geleceği yönündeydi.

Ülkede hanehalkı tasarruflarının payı yüzde 3,7'ye gerileyerek, 2008'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

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Avustralya ekonomisindeki büyüme beklentilerin altında kaldı
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