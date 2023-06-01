Apara Ekonomi 18 ayın en büyük artışı: Avustralya'da konut değerleri yükseldi
Giriş Tarihi: 1.6.2023 09:15

18 ayın en büyük artışı: Avustralya'da konut değerleri yükseldi

18 ayın en büyük artışı: Avustralya’da konut değerleri yükseldi

Avustralya'da konut değerleri Mayıs'ta 18 ayın en büyük artışını kaydetti. Ulusal konut değer endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Avustralya'da konutların değeri Mayıs ayında 2021 yılı Kasım ayından bu yana en güçlü aylık artışını kaydetti.

Avustralya ve Yeni Zelanda'da hizmet veren risk yönetim şirketi Corelogic tarafından hesaplanan verilere göre, ulusal konut değer endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 1,2 arttı.

Corelogic'in ayrı olarak hesapladığı 8 bölgenin tamamında aylık bazda fiyatlarda artış görüldü. Ülkenin en büyük şehirlerinden Sidney'de fiyatlar yüzde 1,8, Melbourne'da yüzde 0,9, başkent Canberra'da yüzde 0,4 artış yaşandı.

Bu 8 bölgenin fiyat artışı yüzde 1,4 olurken, bu bölgeler dışında kalan yerlerde yüzde 0,5 artış görüldü.

Konut değerinin yıllık bazda düşüşü yüzde 8,0'den yüzde 6,8'e geldi.

Corelogic Avustralya'nın en büyük 8 kentinin konut fiyatları ile kalan bölgelerin fiyatlarını ayrı ayrı değerlendiriyor. Bu kentler, Sydney, Melbourne, Canberra, Brisbane, Adelaide, Perth, Hobart ve Darwin.

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18 ayın en büyük artışı: Avustralya'da konut değerleri yükseldi
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