Meclis’e geliyor! O borçlar siliniyor: Cumhuriyet tarihinin en kapsamlısı olacak

7,6 MİLYON KİŞİNİN 4,6 MİLYAR TL BORCU SİLİNECEK

Teklifle, vergi dairesine borçlu olan 7,6 milyon kişinin 4,6 milyar lira borcu silinecek.

KOMİSYONLARIN GÜNDEMİ

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, çarşamba günü toplanarak, Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Teklifle, tarım politikalarının amaçları, ilkeleri ve öncelikleri doğrultusunda tarımsal üretimi planlamak, gıda güvencesi ve güvenliğini temin etmek üzere üretim öncesinde Tarım ve Orman Bakanlığından izin alınmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ

Tarımsal üretimin sürdürülebilirliği için sözleşmeli üretim modeli, üretici lehine avantajlarla takviye edilerek yaygınlaştırılacak.

DEVLET ORMANLARI İÇİN DÜZENLEME

Devlet ormanlarına nakil vasıtaları ile yıkıntı veya inşaat atığı atmak, hafriyat veya çöp dökmek suretiyle ormanlara, doğal hayat ve çevreye verilen zararlar orman suçu haline getirilecek.

ULUSLARARASI ANLAŞMALAR

Dışişleri Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 10 kanun teklifi ele alınacak.