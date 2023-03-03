Enflasyon oranı 12 ayın en düşüğünde: TÜİK açıkladı

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.