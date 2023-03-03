Apara Ekonomi Enflasyon oranı 12 ayın en düşüğünde: TÜİK açıkladı
Giriş Tarihi: 3.3.2023 10:07 Son Güncelleme: 3.3.2023 10:51

Enflasyon oranı 12 ayın en düşüğünde: TÜİK açıkladı

Enflasyon oranı 12 ayın en düşüğünde: TÜİK açıkladı

Şubat 2023 enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde 3,15, yıllık bazda ise yüzde 55,18 olarak gerçekleşirken, bu rakam son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Son dakika haberi...Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) değişim Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 3,15, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,00, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,18 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 olarak gerçekleşti.

TÜFE SON 12 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,15, Yİ-ÜFE yüzde 1,56 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 10, Yİ-ÜFE ise 5,78 yükseldi.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 55,18, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 76,61 oldu.

Böylece yıllık enflasyon, son 12 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Söz konusu enflasyon Şubat 2022'de yüzde 54,44 seviyesinde gerçekleşmişti.

Yİ-ÜFE SON 15 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yurt içi üretici fiyatları ise son 15 ayın en düşük seviyesinde oluştu. Söz konusu değer Aralık 2021'de 79,89 olarak kaydedilmişti.

Öte yandan, TÜİK, Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle şubatta Gaziantep, Malatya ve Hatay bölge müdürlüklerine bağlı illerde "alan (saha) fiyatları"nın derlenemediğini bildirdi. Bu üç bölge müdürlüğüne bağlı illerde "iş yeri barkod tarama verileri" ve "veri kazıma yöntemi" ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına ise devam edildi.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 3,52 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 57,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 55,74'e gerileyeceğini hesaplamıştı.

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Enflasyon oranı 12 ayın en düşüğünde: TÜİK açıkladı
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