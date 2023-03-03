Çin MB Başkanı zorunlu karşılık oranında indirim sinyali verdi

Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang yaptığı açıklamada, Çin MB, zorunlu karşılıkları 2018'den bu yana 14 kez düşündü ve yüzde 15'ten yüzde 8 civarına getirdiğini, ancak zorunlu karşılık oranı indirimi hala ekonomiyi desteklemek ve likiditeyi makul seviyede tutmak için "etkin" bir yol olarak göründüğünü vurguladı.

Gösterge faiz oranlarında indirim yapılması olasılığı sorulduğunda ise Yi Yang, reel faizlerin cari seviyesinin uygun olduğu yanıtını verdi.

Yi, Çin yuanının bu yıl başa baş bir seviyedre istikrarlı seyir izlemesinin beklendiğini belirtirken, küçük dalgalanmaların olabileceğini, bunların ekmonomi için iyi olacağını vurguladı.

Çin MB Başkan Yardımcısı Liu Guaqiang da yaptığı konuşmada, Banka'nın ekonomideki pozitif değişimlere rağmen bu yıl para politikasbında büyük değişikliklerden, dalgalanmalardan kaçınacağını vurguladı.