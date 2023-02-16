AFAD duyurdu! Deprem yardım ödemeleri başladı

10 bin TL deprem yardımı ödemelerinin başladığını AFAD duyurdu. Deprem yardımı kimlere verilecek? 10 bin TL yardım başvuru e-Devlet'ten mi olacak? AFAD tüm detayları paylaştı.

10 BİN TL YARDIM ÖDEMELERİ BAŞLADI

AFAD 10 bin TL deprem yardımı ödemelerinin başladığını bildirdi. AFAD sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verildi:

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından konutları hasar gören vatandaşlarımıza yönelik 10.000 TL tutarındaki Hane Başı Destek Ödemeleri yapılmaya başlanmıştır.

"ÇALIŞMALAR SONUÇLANDIKÇA 10 BİN TL DEPREM YARDIMI YAPILIYOR"

AFAD hasar tespit çalışmalarının sahada devam etmekte olduğunu ve çalışmaların sonuçlandıkça ödemelerin yapıldığını bildirdi.

DEPREM YARDIMI İÇİN İKAMETGAH VERİSİNE DİKKAT!

Ödemelerin AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile kesinleşmemiş hasar tespit verileri üzerinden alınan ikametgah verisi dikkate alınarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

10 BİN TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET'TEN Mİ?

Ödemeler için e-Devlet'ten başvuru şartı aranmamaktadır.

10 BİN TL YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Şu ana kadar 337.933 hanede hasar tespit çalışması tamamlanmış olup ödemelere başlanmıştır.

Hane Başı Destek Ödemeleri Ziraat Bankası'nda hesabı bulunan vatandaşlarımızın doğrudan hesabına, hesabı bulunmayan vatandaşlarımızın ise TC kimlik numaralarına yapılmaktadır.