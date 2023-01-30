Apara Ekonomi Alman sanayi sektörü enerjiye kriz öncesine göre yüzde 40 daha fazla ödeyecek
Giriş Tarihi: 30.1.2023 16:45

Alman sanayi sektörü enerjiye kriz öncesine göre yüzde 40 daha fazla ödeyecek

Alman sanayi sektörü enerjiye kriz öncesine göre yüzde 40 daha fazla ödeyecek

Yapılan araştırmaya göre, Alman sanayisi enerji için 2023'te 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla ödeme yapacak.

Allianz Trade tarafından yapılan çalışmaya göre, Alman sanayisi enerji için 2023'te Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının tetiklediği kriz öncesine, 2021 yılına göre yaklaşık yüzde 40 daha fazla ödeme yapacak.

"Büyük enerji fiyat şoku hala Avrupa şirketlerinin önünde uzanıyor" değerlendirmesinin yapıldığı Çalışmaya göre, enerji fiyatlarının yüksekliği Avrupa genelinde şirket karlarını yüzde 1-1,5 azaltacak ve daha düşük yatırıma yol açacak.

Alman şirketlerinin finansay durumlarının güçlü olduğunu belirten Allianz Trend, devletin uyguladığı gaz fiyatı sınırının bu finansal duruma yardımcı olacağını da vurguladı.

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Alman sanayi sektörü enerjiye kriz öncesine göre yüzde 40 daha fazla ödeyecek
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