Çin’de öncü ekonomik aktivite verileri, aralıkta da daralmaya işaret etti

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), imalat ve imalat dışı sektörlerde ekonomik aktivitedeki düşüşü ortaya koydu.

İmalat sanayi PMI, geçen aya göre 1 puan azalarak 47'ye, imalat dışı PMI ise 5,1 puan düşüşle 41,6'ya indi.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Ekimde imalat sanayi PMI 49,2'ye, imalat dışı PMI ise 48,7'ye gerileyerek büyüme eşiğinin altına düşmüştü. Kasımda imalat PMI, önceki aya göre 1,2 puan azalarak 48'e, imalat dışı PMI ise 2 puan düşüşle 46,7'ye gerilemişti.

Öncü göstergeler, yılın son çeyreğinde durgunluğa işaret ederken hükümetin 2022 için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşması mümkün görünmüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.