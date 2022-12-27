Çin’de sanayi şirketlerinin karlarındaki düşüş sürüyor

Çin'in sanayi şirketlerinin karları, COVİD-19 virüsünün önemli üretim merkezlerine yayılmasıyla birlikte uygulanan katı kısıtlamaların fabrika faaliyetlerini ve tedarik zincirlerini kesintiye uğrattığı Ocak-Kasım döneminde daha da daraldı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, sanayi şirketlerinin karları yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı döneminin yüzde 3,6 gerisinde kaldı. Ocak-Ekim döneminde karlar yüzde 3,0 azalmıştı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Temmuz ayından bu yana sanayi şirketlerinin karlarındaki değişimi aylık bazda açıklamıyor.

Sanayi şirketlerinin kar verileri, ana faaliyetlerinden yıllık geliri 20 milyon yuanın üzerinde olan büyük firmaları kapsıyor.