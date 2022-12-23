Apara Ekonomi Biden: Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmek zaman alacak
Giriş Tarihi: 23.12.2022 09:22

Biden: Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmek zaman alacak

Biden: Enflasyonu normal seviyelere döndürmek zaman alacak

ABD'nin ekonomik görünümü için iyimser olduğunu söyleyen ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonu "normal seviyelere" döndürmenin zaman alacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden, Yahoo News için yazdığı makalede, ülkesinin ekonomik görünümü konusunda "iyimser" olduğunu söyledi.

Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmenin zaman alacağını tekrarlayan Biden, Amerikalılardan uygulamakta olduğu planın çalışmakta olduğuna güvenmeleri istedi.

Biden makalesinde, "Fed'e liderlik etmeleri için oldukça nitelikli insanlar atadım" ifadelerini de kullanırken, göreve geldiği günden bu yana 10 milyondan fazla istihdam yaratıldığını ve işsizlik oranın 50 yılın en düşük seviyesine yakın olduğunu da öne sürdü.

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Biden: Enflasyonu "normal seviyelere" döndürmek zaman alacak
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