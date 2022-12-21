Haziran’dan bu yana ilk kez! Japon hükümeti imalat sektörü üretimi için beklentisini düşürdü

Japon hükümeti bugün yayınladığı aylık raporunda, imalat sektörü üretimi için beklentilerini yarı iletken için küresel talebin duraksamasının da etkisiyle Haziran ayından bu yana ilk kez düşürdü. Ancak Japon hükümeti ekonominin geneli için "ılımlı şekilde iyileşiyor" görüşünü değiştirmedi.

Aylık raporda, Japonya'nın global ekonomik yavaşlamadan, fiyat artışlarından ve tedarik sıkıntılarından kaynaklanan risklere ek olarak Çin'deki COVID-19 durumunu dikkatle takip edeceği vurgulandı.

Kabine Ofisi'nden bir yetkili yaptığı değerlendirmede, "Eğer Çin'deki vaka durumu tedarik zincirlerini veya ticareti etkiler ise, yılın başlarında olduğu gibi Japon ekonomisini de etkiler" ifadelerini kullandı.

Aylık raporda Japon hükümeti iş dünyası iklimine yönelik görüşünü Aralık 2021'den bu yana ilk kez yükseltti ve toparlanma işaretleri göstkermekte olduğunu belirtti.