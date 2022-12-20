Asya borsaları geriledi

Asya özelinde ise Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ve Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının pay piyasalarında satış baskısını artırdığı görüldü.

BoJ, politika faizinde değişikliğe gitmeyerek yüzde -0,10'da sabit bırakırken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizinde getiri eğrisi kontrolü için kullandığı aralığı 25 baz puan artırdı.

Analistler, söz konusu kararın bankanın fiyatlardaki baskının ardından para politikasındaki duruşunu değiştirebileceğine işaret ettiğini belirtti.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan BoJ Başkanı Haruhiko Kuroda, mevcut para politikasından çıkış için henüz çok erken olduğunu ve getiri eğrisi kontrolüne ilişkin bugünkü kararın, getiri eğrisi kontrolünden bir çıkış veya politika değişikliği anlamına gelmediğini vurguladı.

BoJ'un kararının ardından dolar/yen paritesi yüzde 3,8 azalışla 132,3'e inerek 11 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini test ederken, Japonya'nın 10 yıllık tahvil faizi yüzde 0,4'ün üzerine çıktı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) da, bugün 1 yıllık borç verme faizini yüzde 3,65'te sabit bıraktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,07 azalarak 3.074 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,80 gerileyerek 2.333 puan ve Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,46 değer kaybederek 26.568 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,62 azalışla 19.039 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,68 düşüşle 61.387 puanda seyrediyor.