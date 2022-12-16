Yunanistan aldığı kurtarma kredisinin bir dilimini ilk kez erken ödedi

Yunanistan Maliye Bakanlığı'ndan kaynakların verdikleri bilgiye göre, Yunanistan 2010 yılında yaşadığı borç krizinden çıkmak için Euro Bölgesi'nden almış olduğu kredinin 2,7 milyar euroluk bölümünü ilk kez planlanan tarihten önce ödedi.

ERKEN ÖDENDİ

Kaynaklar, Euro Bölgesi'nden alınmış olan kredinin borç sürdürülebilirliğinin iyileştirilmesi çabasının parçası olarak erken ödendiğini ifade ettiler.

Yunanistan, 2010-2014 döneminde IMF'ten aldığı 28 milyar euro krediyi de belirlenen takvimden 2 yıl önce ödemişti.

Euro Bölgesi ülkeleri 2010 krizi sonrasında Yunanistan'a toplam 53 milyar euro kredi verdiler. Bu kredi 2041'e kadar taksitler halinde geri ödenecek. Yunanistan bu erken ödeme ile birlikte şu ana kadar 8 milyar euro geri ödeme yaptı.