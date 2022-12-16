BoE Başkanı Bailey: Hala faizleri artırmaya ihtiyacımız var

"HALA GİDİLECEK UZUN BİR YOLUMUZ VAR"

BoE PPK'nın faiz oranını 50 baz puan artırma kararı almasının ardından konuşan Bailey, "Bu hafta muhtemelen., enflasyonun aşağı gelmeye başladığını değil, aynı zamanda olması gerektiğini düşündüğümüz seviyenin bir miktar altına geldiğini de gördük" dedi.

Bailey, bunun çok iyi bir haber olduğunu vurgulamakla birlikte "Hala gidilecek uzun bir yolumuz var" ifadelerini de kullandı.