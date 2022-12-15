Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 7,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon 861 bin 65 kişi iken, 2022 yılı Ekim ayında 14 milyon 883 bin 717 kişi oldu.



Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 6,2, inşaat sektöründe yüzde 5,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,5 arttı.



ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK OLARAK YÜZDE 0,5 ARTTI



Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ekim ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,2, inşaat sektöründe yüzde 1,0 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,5 arttı.