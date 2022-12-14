Japonya’da imalatçıların ekonomiye güvenleri azaldı

Japonya Merkez Bankası (BOJ)'un büyük imalatçılar arasında çeyrek dönemlerle yaptığı anketle hazırladığı güven endeksi (Tankan) Aralık'ta Eylül ayındaki +8'den Mart 2021'den bu yana görülen en düşük seviye olan +7'ye geriledi.

Endeks son 4 çeyrektir geriliyor ve ekonomistler Aralık ayında Endeks'in +6 olmasını bekliyorlardı.

Tankan anketi ayrıca, büyük şirketlerin Mart'ta sona erecek mali yılda sermaye harcamalarını yüzde 19,2 artırmayı planladıklarını gösterdi. Eylül ayındaki ankette yüzde 21,5 olan bu oranın Aralık ayında yüzde 20,9 olacağı tahmin ediliyordu.

Büyük imalat dışı üreticiler güven endeksi ise Aralık'ta Aralık 2019'dan bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı. Son 3 çeyrektir yükselen imalat dışı endeks Aralık ayında +17 olan beklentilerin üzerinde +19 olarak gerçekleşti.

Mart ayında büyük imalatçılar güven endeksinin +6'ya ve imalat dışı endeksin +11'e gerilemesi bekleniyor.