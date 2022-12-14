İngiltere Maliye Bakanı Hunt: İşletmeleri desteklemeye sonsuza kadar devam etmek istemiyoruz

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, hükümetin işletmeler için enerji fiyat desteğini uzatma planlarını yakın zamanda açıklayacağını söyledi.

BBC'ye konuşan Hunt, "Desteğin detaylarını çok yakın zamanda açıklayacağız. Ancak işletmeleri desteklemeye sonsuza kadar devam etmek istemiyoruz" dedi.

İngiliz hükümeti, enerji kullanımı yoğun sektörlerin hızla artan maliyetlerle başa çıkması için verilen ve Mart ayında sona erecek desteğin uzatılmasını planladığını daha önce duyurmuştu.

"PLAN SONUÇLANDIRMAYA OLDUKÇA YAKIN"

"Planı sonuçlandırmaya oldukça yakın olduğumuzu düşünüyorum" diye konuşan Hunt, Noel'den önce açıklama yapıp yapmayacakları konusunda ise, "Noel'in hemen öncesinde veya hemen sonrasında olacağını umuyorum" dedi.