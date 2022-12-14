BoE, gelecek yıl stres testi uygulayacak

İngiltere Merkez Bankası (BoE) İngiltere'nin emeklilik fonu sektörünün Eylül'de neredeyse çökme noktasına gelmesi sonrasında, yatırım fonları ve diğer banka dışı finansal kuruluşlarına gelecek yıl stres testi uygulama kararı aldı.

BoE, Liz Truss hükümetinin mali planlarının neden olduğu kargaşa sonrası piyasalarda istikrarı sağlamak için 19,3 milyar GBP tutarında devlet tahvili satın almıştı.

Finansal sistemdeki riskleri izleyen BoE'nin Finansal Politika Komitesi yaptığı açıklamada Eylül sonunda başlayan Yükümlülük Tabanlı Yatırım fonları krizinin banka dışı finansal kuruşların stresle nasıl başı çıktıklarını test etme ihtiyacı ortaya çıkardığını vurguladı.