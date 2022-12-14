Bakan Nebati açıkladı: Yüzde 109 arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, görüşmelerin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Nebati, salgından etkilenen esnaf ve sanatkarların ilave finans yüküyle karşılaşmaması için 2021 yılından önce kullandırılan kredilere ilişkin oluşan ilave faiz yükünü karşıladıklarını belirtti. Nebati, TBMM'de gerçekleştirilen görüşmelerden tarımsal destek ödemeleri ile alakalı açıklama yaptığı bölümü resmi sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"2022 yılında tarımsal destek bütçesinin başlangıç ödeneği 25,8 milyar TL olup ek bütçe kapsamında 13,4 milyar TL ilave edilmiştir. 2023 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesi ise 2022 yılı tarımsal destek başlangıç bütçesine göre %109 artırılarak 54 Milyar TL'ye çıkarılmıştır."