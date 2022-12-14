Bakan Bilgin’den açıklamalar: Asgari ücret zammı ne kadar kaç lira olacak?

"ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE DİĞER ÜCRETLİLERDE RAHATLAYACAK"

Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır.

"GENİŞ BİR UZLAŞMA İLE BELİRLERİZ"

Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye'nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz."