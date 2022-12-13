Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor

İSTİHDAMDA TARİHİ ZİRVE

İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olarak gerçekleşirken, Ekim itibarıyla 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirvesini gördü. İhracat da Kasım ayı itibarıyla yıllık 253 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı.