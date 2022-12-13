Bakan Nebati: Türkiye Ekonomi Modeli meyvelerini veriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan Ekim ayı sanayi üretimi verileri hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, durgunluk riski ile karşı karşıya kalan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de sanayi üretiminin Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış gösterdiğini belirterek, sanayi üretimindeki yükselişin Türkiye Ekonomi Modelinin çıktıların sonucu olduğunu söyledi.
"TÜRKİYE GAZA BASTI DÜNYA HIZ KESTİ"
Bakan Nebati, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:
"Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.
"SANAYİDE ÇARKLAR HIZLA DÖNMEYE DEVAM EDECEK"
Ekim ayı; ara malında, dayanıklı tüketim malında, sermaye malında üretimin güçlendiği bir ay olurken yerli üretimi ve ihracatı önceleyen politikalarımız çerçevesinde sanayide çarklar hızla dönmeye devam etmektedir.
"TÜRKİYE EKONOMİ MODELİNİN ÇIKTILAR BİZE GÖSTERECEK"
Dün verisi açıklanan istihdamdaki artışın ardından sanayi üretimindeki yükseliş, Türkiye Ekonomi Modelinin çıktılarını bizlere göstermeye devam etmektedir."
SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK YÜZDE 2,4 YILLIK YÜZDE 2,5 ARTTI
Sanayi üretimi Ekim ayında aylık bazda yüzde 2,4 artarken yıllık bazda yüzde 2,5 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimindeki artışta yüksek teknolojili üretimde gözlenen aylık yüzde 11'lik ve yıllık yüzde 36,7'lik değişimin çok etkili olduğunu belirtti.
İSTİHDAMDA TARİHİ ZİRVE
İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olarak gerçekleşirken, Ekim itibarıyla 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirvesini gördü. İhracat da Kasım ayı itibarıyla yıllık 253 milyar doları aşarak, Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşıldı.
Durgunluk riski ile karşı karşıya olan dünyanın gelişmiş ekonomilerinde sanayi üretimi hız keserken, Türkiye'de ise sanayi üretimi Ekim ayı itibarıyla hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir artış göstermiştir.— Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) December 13, 2022