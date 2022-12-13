Apara Ekonomi AB dışişleri bakanları Rusya yaptırım paketi üzerinde anlaşamadılar
Giriş Tarihi: 13.12.2022 09:18

AB dışişleri bakanları Rusya yaptırım paketi üzerinde anlaşamadılar

AB dışişleri bakanları Rusya yaptırım paketi üzerinde anlaşamadılar

Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları dün yaptıkları toplantıda Rusya'ya 9'ncu yaptırım paketi üzerinde anlaşamadılar.

Avrupa Birliği'nin (AB) dış politika şefi Josep Borrell yaptığı açıklamada, AB üyelerinin yaptırım uygulanacak Rus vatandaşları ve şirketleri üzerinde uzlaştıklarını, ancak yaptırımlara nihai onayın verilmediğini vurguladı.

Borrell yaptığı açıklamada, "Yaptırım uygulanacak 200 kadar birey ve şirket üzerinde uzlaşma sağladık. Eğer bu onaylanır ise, Rusya'nın savunma sektörü ve Rus ordusu ağır darbe alacak. Ayrıca bu yaptırımlar Rus hükümetinin siyasetine yön verenleri de hedefleyecek" dedi.

Borrell, AB üyelerinin Rusya'ya 9'ncu yaptırım paketini bu hafta içinde onaylayabileceklerin umduğunu da belirtti.

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AB dışişleri bakanları Rusya yaptırım paketi üzerinde anlaşamadılar
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