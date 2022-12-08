ECB üyesi Kazimir: Tek bir enflasyon rakamına bakarak parasal sıkılaştırmayı yavaşlatamayız

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Slovakya Merkez Bankası Başkanı Peter Kazimir, ECB'nin para politikasını sıkılaştırmayı yavaşlatması için neden olmadığını savundu.

"POLİTİKA SIKILAŞTIRMA HIZINI KORUMAYA DEVAM ETMEK İÇİN HALA PEK ÇOK NEDEN GÖREBİLİYORUM"

Bloomberg News'a konuşan Kazimir, Kasım ayında Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 10'a yavaşlamasının fiyat artışlarında en kötü dönemin geride kaldığını ilan etmek için yeterli olmadığını belirterek, "Kasım ayı enflasyon rakamı memnuniyet verici, ancak korkarım ki enflasyonun tepe yaptığı kutlamak için çok erken. Tek bir enflasyon rakamına bakarak parasal sıkılaştırmayı yavaşlatmak doğru olmaz. Politika sıkılaştırma hızını korumaya devam etmek için hala pek çok neden görebiliyorum" dedi.

ECB, Temmuz ayından bu yana politika faizini 200 baz puan artırdı. Geçtiğimiz ay faizi 75 baz puan artıran ECB'nin 15 Aralık toplantısında faizi 50 baz puan yükseltmesi bekleniyor.